Mulher leva o pássaro a passear por estar aborrecido no confinamento

Uma inglesa leva o seu pássaro Siren, um Kookaburra australiano, a dar uma volta pelo bairro onde vivem. A dona do animal diz que o pássaro anda "aborrecido".

Kat Tate é a dona de Siren, um Kookaburra (pássaro nativo da Austrália, da família dos guarda-rios) habituado a largos passeios em Nortfolk, no norte da Inglaterra.

Kat Tate tinha o costume de fazer apresentações escolares sobre a ave e participar regularmente em eventos sobre pássaros. Contudo, as próximas visitas e iniciativas nas quais ambos iriam foram canceladas devido à pandemia por Covid-19.

Kat Tate partilhou com a BBC que Siren estava "aborrecido" de estar em casa, por isso, resolveu levar o seu animal de estimação a passear. Nortfolk é uma zona rural de Inglaterra, agora, nas suas ruas Kat é avistada em caminhadas com o seu Kookaburra no ombro, fiel amigo, sem de esquivar céu fora.

Os pais de Siren foram criados em cativeiro no Reino Unido. Kat Tate ficou com o pássaro desde os cerca de oito semanas, contou à BBC. Kat trabalha numa associação de resgate da vida selvagem.

"Os Kookaburras são nativos da Austrália, mas são membros da família dos martim-pescadores; portanto, como obviamente não podemos ter um martim-pescador nativo, o Siren é usado como um pássaro educacional para ensinar pessoas e crianças sobre eles", explicou Kat. "Siren ama estas coisas, mas agora tudo está cancelado, ele está realmente muito entediado. Ele gosta de sair para passear comigo e com os dois cães", concluiu.