Mulher mais rica da Ásia perde metade da fortuna

Inês Inteiro Hoje às 15:25 Facebook

Twitter

Partilhar

A mulher mais rica da Ásia sofreu uma perda de mais de metade da fortuna em 2021, à medida que a crise no setor imobiliário da China se foi agravando. A fortuna de Yang Huiyan caiu depois de a empresa imobiliária que detém ter vendido ações como forma de angariar dinheiro.

Yang Huiyan, acionista maioritária do Country Garden, o maior promotor imobiliário da China, viu o seu património líquido reduzir mais de 52%. A fortuna de Yang passou de 23,7 mil milhões de dólares (23,34 mil milhões de euros) para 11,3 mil milhões (11,13) no espaço de um ano, segundo o Índice Bloomberg Billionaires, um ranking das 500 pessoas mais ricas do mundo.

A crise está a alastrar às empresas imobiliários que anteriormente eram consideradas sólidos. Quando as ações da Country Garden caíram 15%, a fortuna de Yang sofreu um grande golpe. A empresa sediada em Guangdon, na região semiautónoma chinesa de Hong Kong, tinha anunciado que iria vender ações para angariar dinheiro.

Yang herdou a riqueza do pai, fundador da Country Garden, Yang Guoqiang, em 2005, e, dois anos mais tarde, tornou-se na mulher mais rica do continente asiático, depois de o promotor inicial lhe ter passado as suas ações. Mas agora, Yang não está a conseguir manter esse título, com o magnata das fibras químicas Fan Hongwei a subir na escala, com um valor líquido de 11,2 mil milhões de dólares (11 mil milhões de euros).

As autoridades chinesas reprimiram a dívida excessiva no setor imobiliário em 2020, deixando grandes atores como Evergrande e Sunac a lutar para fazer pagamentos e forçando-os a renegociar com os credores à medida que se encontravam à beira da falência.

Compradores de todo o país estão indignados com o atraso na construção e nas entregas das suas propriedades, tendo começado a reter os pagamentos das hipotecas das casas vendidas antes da sua conclusão.

O regulador bancário da China encorajou os credores a apoiar o setor imobiliário e a satisfazer as "necessidades razoáveis de financiamento" das empresas, uma vez que os analistas e decisores políticos receiam a crise se alastre para mais setores.

PUB

Estima-se que o setor imobiliário seja responsável por 18-30% do PIB do país e é um fator-chave de crescimento na segunda maior economia do mundo.

Os analistas alertaram que a indústria está a afundar num "ciclo vicioso" que iria abalar ainda mais a confiança dos consumidores.