Mulher que enfrentou tráfico de droga com câmara de filmar renasceu na hora da morte

Dona Vitória morreu a 22 de fevereiro, no Brasil. No último sopro desta alagoana de 97 anos nasceu Joana da Silva Paz, de volta à vida pública após 17 anos escondida no programa de Proteção de Testemunhas, no qual entrou como informadora fulcral para o deslindar de um caso de tráfico de droga que levou à detenção de 30 traficantes e nove polícias, no Rio de Janeiro, em 2005.

A história de Dona Vitória foi contada pelo jornal "Extra" em 2005. Em vez de iniciais a esconder o nome verdadeiro da "fonte", a redação daquele jornal brasileiro escolheu para anonimizar, como agora se diz, Joana da Paz um nome que "lhe fizesse justiça", nas palavras do jornalista Fábio Gusmão, autor da reportagem da mulher que fez frente ao tráfico de droga na Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Mas a história de Dona Vitória começou quase dois anos antes, ainda como Joana Zeferino da Paz, uma mulher de 80 anos que apresentou queixa contra o Estado, alegando que o tráfico de drogas à porta de casa desvalorizava a habitação e a vida.

Para desmentir um coronel da Polícia Militar, que a acusava de mentir no processo, alegando que as autoridades sempre combateram os traficantes da Ladeira dos Tabajaras, Joana da Paz, mulher de armas, decidiu provar, em imagens, que o que dizia era o que via todos os dias da janela de casa do oitavo andar do n.º 110 da da Praça Vereador Rocha Leão, em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Comprou uma câmara de filmar VHS e várias cassetes, em 12 prestações. À procura do melhor ângulo, instalou a máquina de filmar num suporte improvisado com uma mesinha, livros e listas telefónicas - tinham um tamanho maior que o A4, das folhas mais comuns hoje em dia, e algumas centenas de páginas, para criar um bom apoio.

Com a câmara instalada, começou a filmar o tráfico de droga à porta de casa, em 2003. Vários meses depois, em março de 2004, Joana da Paz deixou um saco com várias cassetes VHS na "Coordenadoria de Inteligência da Polícia Civil" (Cinpol) do Estado do Rio de Janeiro. Nas imagens desfilam homens armados e traficantes de droga. Entre os sons, Joana da Paz pedia socorro. Por vezes gritava com os criminosos; achavam que era louca e nunca lhe ligaram muito.

De posse das imagens, o jornalista quis dar ouvidos aos pedidos de socorro de Joana da Paz e encetou uma série de encontros com a mulher, então com 80 anos. A idosa queria divulgar a história. Paz de nome, coragem de vida, estava disposta a dar a cara, a revelar a identidade. A redação não concordou e a "estória" ficou em pousio até março de 2005.

Os jornalistas decidiram levar o caso à Secretaria de Segurança Pública, com a intenção de colocar a idosa no "Programa de Proteção à Testemunha". Joana da Paz aceitou prontamente e a 24 de agosto de 2005 foi "rebatizada" como Dona Vitória no dia em que o jornal "Extra" publicou a história, quase dois anos depois de Fábio Gusmão ter visualizado as imagens que deram origem à investigação policial e à reportagem. "Era o começo de uma vida de privações, angústia, desapego e resiliência", após 36 anos de vida no mesmo prédio na Ladeira dos Tabajaras.

A história publicada pelo jornal tinha começado a ser investigada ainda na primavera de 2005. A polícia usou as imagens para escutar os traficantes e, após meses de investigação, prendeu mais de 30 criminosos. Um dia antes de Joana da Paz desaparecer da vida pública, dois polícias foram detidos e acusados de envolvimento com os traficantes. No dia seguinte, o dia D, o primeiro da vida de Dona Vitória, mais sete agentes da PM foram detidos.

A história de Dona Vitória teve repercussão internacional, com publicações em jornais europeus, de um lado e de outro da Canal da Mancha, e também na América do Sul. Em dezembro de 2005, Joana da Paz foi uma das vencedoras da 14.ª edição do Prémio Pensamento Nacional das Bases Empresariais de Cidadania. Em março, foi homenageada com o galardão "Faz Diferença", do canal de televisão "Globo", como personalidade de 2005 do Rio de Janeiro. À distância, fez chegar uma mensagem de agradecimento. Disse ter agido como qualquer ser humano, e não como heroína.

Após 17 anos escondida, Joana da Paz voltou à vida depois de morta Dona Vitória. "O seu desejo, há anos, era ter o reconhecimento público por combater o tráfico de drogas da Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, usando apenas uma câmara de filmar", recorda Fábio Gusmão.

O reconhecimento veio com a morte. Com a partida de Dona Vitória, o jornal "Extra" revelou a identidade da mulher que tinha estado na origem da investigação - Joana Zeferino da Paz, que agora descansa.