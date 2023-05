Mulher que escreveu livro sobre luto pelo marido é acusada de o matar

JN/agências Hoje às 16:35 Facebook

Uma mulher norte-americana que escreveu um livro sobre como lidar com a dor após a morte do marido foi acusada de o matar. Kouri Richins escreveu "Are You With Me?" (em português "Estás comigo?") uns meses após Eric Richins ter sido encontrado morto no quarto em Utah, em março de 2022.

Richins relatou à polícia que preparou uma bebida para o marido e a levou à cama. Quando regressou, algum tempo depois, descobriu que ele estava "frio ao toque", informou a estação televisiva Fox News 13, na segunda-feira.

A autópsia revelou que Eric tinha morrido de overdose de fentanil, tendo sido encontrada no seu corpo uma quantidade cinco vezes superior à dose letal. Os investigadores descobriram que Kouri Richins pediu a um conhecido para obter a medicação para a dor, especificando que pretendia ter acesso a alguns dos fármacos "que Michael Jackson usava", que consistiam em fortes analgésicos.

Richins recebeu cerca de 30 comprimidos de fentanil. Alguns dias depois, Eric Richins confessou "a um amigo que achava que a mulher estava a tentar envenená-lo", relatam os documentos dos investigadores, de acordo com a Fox News 13.

Escreveu livro um ano após ficar viúva

Kouri Richins obteve outro lote de fentanil pouco antes de o marido morrer. O seu livro, publicado quase um ano após a morte de Eric, é descrito pela sinopse como "comovente e reconfortante".

"Escrito por uma mãe amorosa que enfrentou pessoalmente este desafio, o livro foi elaborado para oferecer conforto e consolo às mentes jovens", lê-se ainda no resumo.

"Estás comigo?" segue a história de uma criança que perdeu o pai, mas que é lembrada de que a presença dele ainda existe ao seu redor, como um "anjo protetor".

O casal, que estava junto há nove anos, teve três filhos, todos meninos. Richins foi acusada de homicídio agravado e terá ainda de responder por três acusações de posse de substâncias, com intenção de as traficar.