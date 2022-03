Mulher terá matado os quatro filhos e cometido suicídio em França

JN Hoje às 09:24 Facebook

Cinco cadáveres foram encontrados pelas autoridades francesas, sexta-feira à noite, em Grenoble.

Segundo as primeiras informações da polícia, os meios foram ativados para um edifício de apartamentos, depois de vizinhos terem estranhado o cheiro que vinha de uma das casas. No interior, a polícia encontrou os corpos de quatro crianças com idades entre os três e os 12 anos, segundo relata a BFMTV, e de uma mulher, que será a mãe dos menores.

A linha de investigação mais forte, neste momento, é que se terá tratado de um homicídio seguido de suicídio, com recursos a medicamentos.