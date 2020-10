Mulheres magras favorecidas pelo Instagram? Internautas pedem algoritmo mais inclusivo

Rita Neves Costa Hoje às 21:49 Facebook

Twitter

Partilhar

O algoritmo do Instagram está debaixo de fogo. Há muito que são conhecidas as restritas normas de publicação da rede social quando se trata de nudez. Mas há mais um outro problema no assunto: tudo indica que as imagens de mulheres brancas e magras estão a ser favorecidas em detrimento das mulheres com mais peso, ou que, segundo a rede social, não cumprem os parâmetros desejados. A censura parece ser mais evidente quando as fotos pertencem as mulheres negras.

As contas de paródia são mais que muitas no Instagram. A comediante australiana Celeste Barber fez o que costuma fazer sempre: gozar com uma situação ou com alguém. No entanto, mal ela sabia, que iria receber um aviso da rede social. Na passada sexta-feira, Barber imitou uma foto ousada da antiga modelo da marca Victoria's Secret Candice Swanepoel, em que esta aparecia nua, com uma mão a tapar o peito e um tecido a esconder parte do corpo. Ao que tudo leva a crer, o Instagram teve parâmetros diferentes perante as duas fotografias.

Ver esta publicação no Instagram When you finally sit down and your kid asks for a drink. #celestechallengeaccepted #celestebarber #funny Uma publicação partilhada por Celeste Barber (@celestebarber) a 15 de Out, 2020 às 3:29 PDT

A 1 de

outubro, vários "influencers" americanos com excesso de peso criaram uma campanha para alertar para o tema. Em todas imagens, o corpo estava em destaque, o que os levou a inscrever nas fotografias: "Porque é que o algoritmo do Instagram censura o meu corpo, mas não os corpos magros?". A pergunta teve a resposta de Adam Mosseri, CEO do Instagram. "O nosso foco vai começar com a comunidade negra, mas vamos também focar-nos em como podemos melhorar e servir outros grupos sub-representados", disse.

Tanto Celeste Barber como Nyome Nicholas-Williams reconheceram que receberam um pedido de desculpa da rede social. Os responsáveis do Instagram, de acordo com "The Guardian", disseram a ambas que as imagens foram erradamente censuradas. As duas estão, neste momento, a colaborar com a rede social para melhorar o algoritmo da empresa.

Embora o peso e a cor da pele pareçam ainda ser um fator de peso nas redes sociais. a nudez também o é. Ana Catharina, ex-concorrente do Big Brother Portugal, publicou uma fotografia no Instagram a sensibilizar para a prevenção do cancro da mama. A imagem da instrutora de yoga, em que aparece a tapar o peito com as duas mãos, foi apagada. Ana Catharina recebeu ainda uma mensagem do Instagram a dizer que a conta na rede social podia ser eliminada. A situação levou a que fãs e internautas questionassem como é que uma campanha de sensibilização pode ter "conteúdo impróprio".