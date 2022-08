Mulheres partilham vídeos a dançar em apoio à primeira-ministra da Finlândia

M. C. Hoje às 15:43 Facebook

Centenas de mulheres têm publicado vídeos de si mesmas a dançar em apoio à primeira-ministra Sanna Marin, que foi criticada quando surgiram vídeos seus numa festa privada.

São já várias as mulheres finlandesas - e até de outros países, incluindo da vizinha Dinamarca - que partilharam nas redes sociais vídeos de si mesmas a dançar com os amigos para apoiar a jovem chefe de Estado. Os vídeos estão a ser publicados com a hashtag "#SolidaritywithSanna".

Wir sollten sowieso mehr tanzen. Frauen in Finnland posten Partyvideos von sich und taggen Premierministerin Sanna Marin and I think thats beautiful ❤️#solidaritywithsanna https://t.co/KqZ77hm6gx - Nadine Dunst-Ender (@undnadineso) August 20, 2022

Solidarity with Sanna. Happens to all of us. Very secret, stupid, drunk video of me and my friends!!! Leaked it myself.@MarinSanna #Solidarity #workhardpartyhard pic.twitter.com/kpViyRPJD6 - Kadrisant (@KadriVilen) August 20, 2022

Sanna Marin, de 36 anos, viu-se envolvida num escândalo quando foram divulgados vídeos seus a dançar e a cantar numa festa privada numa discoteca de Helsínquia.

Vozes críticas levantaram-se rapidamente, focando questões sobre o julgamento pessoal e político da primeira-ministra finlandesa. Os críticas afirmaram ainda que a festa era um ato irresponsável num momento em que as tensões com a Rússia estão a intensificar-se devido aos esforços para que a Finlândia se junte à NATO.

Desde então, a primeira-ministra defendeu-se, dizendo que confia que "as pessoas entendam que o tempo de lazer e o tempo de trabalho podem ser separados" e negando as acusações de que estava sob efeito de drogas na festa. Para o provar, Sanna Marin realizou um teste cujos resultados deverão ser divulgado na próxima semana.

Não é a primeira vez que Sanna Marin é criticada por surgir em festas. No ano passado, a primeira-ministra finlandesa foi apanhada numa discoteca depois de entrar em contacto próximo com um caso de covid-19.