Mulheres sem véu julgadas "sem piedade", promete chefe da Justiça do Irão

A principal figura da Justiça iraniana, Gholamhossein Ejei, ameaçou julgar "sem piedade" as mulheres que decidirem aparecer em público sem véu.

O alerta de Ejei surge após uma declaração do Ministério do Interior, na passada quinta-feira, que reforçou a lei hijab obrigatória, com zero tolerância do Governo para incumprimento das regras.

Segundo o chefe da Justiça, citado pelo jornal britânico "The Guardian", todas as mulheres que não utilizarem o véu "serão punidas" e "julgadas sem piedade", avisando que todos os polícias são "obrigados a denunciar crimes óbvios e qualquer tipo de anormalidade que vá contra a lei religiosa e ocorra em público".

Esta tensão cada vez maior sobre a não utilização do véu entre as mulheres iranianas e o Governo vem ganhando força desde a morte, sob custódia policial, de Mahsa Amini, de 22 anos, que foi detida por violar alegadamente a lei do hijab. Desde então, um número crescente de mulheres no Irão está a abandonar as normas e a aparecer em shoppings, restaurantes, lojas e ruas de todo o país sem véu, resistindo à "Polícia da moralidade".