Multado por atirar "moeda da sorte" para motor de avião na primeira viagem

Um homem chinês que estava a viajar de avião pela pela primeira vez atirou moedas para o motor do aparelho para ter boa sorte. Foi multado e vai ter que pagar 15 mil euros.

Lu Chao, de 28 anos, admitiu ter atirado moedas para o motor de um avião da companhia aérea Lucy Air, no passado mês de fevereiro, quando se preparava para uma viagem interna, a partir do aeroporto Anqing Tianzhushan.

O avião permaneceu no solo depois de a equipa de segurança do aeroporto ter encontrado duas moedas no chão perto de um dos motores do avião. Posteriormente, foram realizadas vários testes de segurança, deixando os passageiros no interior do aparelho enquanto os voos de substituição eram organizados. De acordo com a empresa, o cancelamento do voo comportou um prejuízo superior a 15 mil euros.

O homem foi detido pela polícia durante 10 dias, acusado de perturbar a ordem pública. Foi presente a juiz em julho, mas a decisão só agora foi conhecida. Em SUA defesa, Lu alegou que a companhia aérea deveria ter avisado todos os passageiros de que não poderia atirar moedas para o motor do avião.