Restaurante multado por distribuir alimentos a famílias carenciadas durante estado de alerta

Um restaurante em Valência, Espanha, foi multado em 4200 euros por ter distribuído comida a famílias carenciadas de um bairro durante o estado de alerta. Sindicalistas indignados pedem que as multas sejam anuladas.

Os sindicalistas do Espai Veïnal Cabanyal denunciaram, na terça-feira, as multas no valor total de 4200 euros aplicadas ao restaurante La Lusitana Tasca e à associação Xarxa d'Aliments "pela distribuição de comida às famílias carenciadas de Cabanyal durante o estado de alerta", noticia o jornal espanhol "El Mundo".

O autarca de Valência, Joan Ribó, anunciou entretanto nas redes sociais que as sanções serão reavaliadas e que "as medidas serão tomadas de acordo com a lei e a lógica humanitária".

Num vídeo divulgado pela associação nas redes sociais, o dono do restaurante explica que quando foi forçado a encerrar pela declaração do estado de alerta, percebeu que tinha "muita comida em stock e queria doá-la a grupos e pessoas vulneráveis ​​na vizinhança". Por isso, contactou a Cruz Vermelha, os trabalhadores do posto de saúde do bairro e a Polícia local "para saber qual era a melhor forma de o fazer".

"E foi o que fizemos", explicou o proprietário, contando que no dia 17 de março distribuíram 84 rações alimentares a famílias da associação Brúfol e Espai Veïnal que iam ao local a cada dez minutos, com um representante por família a "manter uma distância segura" e sempre com máscara.

Mais tarde nesse dia, a distribuição foi cancelada e a Polícia local chegou com um "tom ameaçador a dizer a um colega voluntário que deixasse de ser bom samaritano" e que ia encerrar o negócio. "Não estávamos a fazer nenhuma atividade ilegal, o BOE [Boletim Oficial do Estado] autorizava, mas o polícia disse que não queria saber o que dizia o BOE e que se não tivéssemos autorização da Delegação do Governo não poderíamos fazer tal coisa", acrescentou o dono do restaurante.

O proprietário garante que durante a pandemia continuaram a usar o restaurante como ponto de armazenamento e distribuição de alimentos doados e denunciou "o abuso de autoridade", enquanto pede à Câmara Municipal de Valência "que se dê conta de que foi um erro "porque o que eles fizeram" é ajudar as pessoas que não tinham nada no Cabanyal".

Após a publicação nas redes sociais, várias pessoas lançaram uma petição no Change.org para que a multa seja anulada pela "injustiça" que acarreta.

No Twitter, o autarca de Valência manifestou-se sobre o assunto e afirmou que "não faz sentido multar quem distribui solidariedade". "Parece que a sanção ocorreu nos primeiros dias de confinamento, quando estavam a ser definidas as indicações das autoridades sanitárias. Os factos serão reavalidados e as ações serão tomadas de acordo com a lei e a lógica humanitária", assegurou.