Multas até 30 mil euros para quem tirar fotografias em zonas de risco

As autoridades da cidade de Valência, Espanha, estão a alertar para o perigo do "turismo de desastre", depois de várias pessoas terem posto a própria vida em risco para conquistarem mais seguidores nas redes sociais.

A "moda" de procurar catástrofes para publicar nas redes sociais está a colocar a vida de várias pessoas em risco, e a dificultar as operações dos serviços de emergência em zonas de risco.

Devido ao comportamento imprudente dos cidadãos, o Sistema Nacional de Proteção Civil espanhol decidiu aplicar sanções a quem colocar em risco tanto os cidadãos como os serviços de emergência que devem socorrê-los. Estas infrações podem ser punidas com multas entre 1500 e 30000 euros, escreve o jornal espanhol "NIUSS".

As autoridades começaram a pedir às pessoas cautela depois de uma série de acontecimentos que poderiam ter custado vidas, tendo-se visto obrigadas a lançar um alerta de risco adicional para quem tenta aceder a locais proibidos. Um casos mais polémicos aconteceu com as excursões de turistas feitas ao vulcão de La Palma, onde diversos grupos se reuniram para tirar fotos no meio da lava e das cinzas.

A utilização de imagens de catástrofes nas redes sociais para ganhar seguidores tem vindo a aumentar exponencialmente.

Exemplo disso é o de uma jovem portuguesa, que, no passado dia 3 de agosto, publicou um vídeo na rede social TikTok, onde dançava em frente a um incêndio. Horas depois filmou também um vizinho que molhava as extremidades da casa para evitar as chamas.

A utilizadora que tinha cerca de 250 mil seguidores e, apesar das críticas, conseguiu que ambos os vídeos se tornassem virais na rede social.

A jovem acabou por apagar os vídeos pouco tempo depois.