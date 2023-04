Multas por vandalismo de património não assustam ativistas climáticos italianos

JN/Agências Hoje às 18:21 Facebook

Ativistas do grupo italiano Última Geração, conhecido pelos protestos contra as alterações climáticas em que vandalizam património artístico, garantiram, esta quarta-feira, "não ter medo" das multas de até 60 mil euros propostas pelo Governo de Itália.

"Não podemos pagar as sanções anteriores de 1.300 euros. Que nos possam multar com 60 mil euros não nos importa. Este tipo de medidas são coisas que, em geral, não nos assustam", disse o ativista Giulio Giuli, ao falar na Associação da Imprensa Estrangeira, em Roma, e citado pelas agências internacionais.

No passado dia 11 de abril, o Governo italiano de extrema-direita presidido por Giorgia Meloni aprovou um projeto de lei que prevê multas entre 10 mil e 60 mil euros, além de sanções penais, para os autores de atos de vandalismo contra o património italiano.

O decreto, que terá ainda de ser aprovado pelo parlamento para entrar em vigor, vai multar quem "destruir, dispersar, deteriorar, desfigurar, pintar ou abusar ilegalmente bens culturais de forma total ou parcial".

"Estamos perante algo realmente absurdo, uma perseguição sem nenhum tipo de proporcionalidade com os crimes cometidos. Estamos perante um projeto que foge aos princípios constitucionais italianos, embora isso não seja um problema para o nosso Governo", afirmou Giuli. "Estamos a ser equiparados a golpistas, à aqueles que lesam outras pessoas e corruptores de menores. É uma situação absurda", acrescentou o ativista.

Nos últimos meses, o grupo de protesto Última Geração realizou vários ataques a obras de arte e edifícios históricos em toda a Itália. Por exemplo, em 01 de abril, ativistas do grupo derramaram tinta preta na histórica fonte de Barcaccia, na Escadaria Espanhola de Roma, construída entre 1626 e 1629, e desfraldaram uma faixa exigindo o fim dos investimentos em combustíveis fósseis.

Antes, em novembro, derramaram sopa para uma pintura de Van Gogh que se encontrava numa exposição temporária em Roma e também mancharam com tinta a escultura "Dedo", de Maurizio Cattelan, em frente à Bolsa de Valores de Milão, bem como a escultura equestre de Vittorio Emanuele II, defronte da Duomo, a catedral milanesa.

Além disso, dois ativistas do grupo estão a ser julgados no Tribunal do Vaticano por terem danificado com cola, durante um protesto, a base da escultura "Laocoonte e os seus Filhos", uma das mais famosas obras antigas, desde que foi encontrada durante uma escavação em Roma em 1506.

Os dois ativistas podem ser condenados a uma pena de até três anos de prisão e a uma multa de cerca de 3.000 euros.

"Somos acusados de prejudicar o património, mas os nossos ataques são sempre feitos com materiais laváveis. Devemos lembrar que o verdadeiro perigo para o património está nas mudanças climáticas, porque quando a chuva ácida destruir as estátuas e submergir Veneza ninguém se preocupará com uma mancha de tinta", defendeu a ativista Miriam Falco.