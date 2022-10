Tragédia nos festejos de Halloween em Seul: 146 mortos e 150 feridos

JN/Agências Hoje às 18:06, atualizado às 20:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma multidão avançou numa rua estreita, durante as festividades do Halloween em Seul, capital da Coreia do Sul, causando 146 mortos e 150 feridos.

Choi Cheon-sik, funcionário da Agência Nacional de Bombeiros, disse inicialmente que cerca de 100 pessoas ficaram feridas e que cerca de 50 estavam a ser assistidas por paragem cardíaca, ao início da madrugada de domingo (ainda sábado em Portugal continental). Posteriormente, confirmou que há 146 mortos e 150 feridos.

As vítimas terão sido esmagadas depois de uma grande multidão ter começado a avançar num beco estreito perto do Hotel Hamilton, no bairro de Itaewon, uma importante zona de diversão em Seul.

PUB

Adicionalmente, mais de 400 trabalhadores de emergência de todo o país, incluindo praticamente todo o pessoal disponível em Seul, foram destacados para as ruas para tratar os feridos.

Um vídeo que circulou nos meios de comunicação social mostrou vários socorristas a realizarem reanimação cardiorrespiratória (RCP) em várias pessoas deitadas ao longo das ruas.

Um agente da polícia local disse que foi informado de que ocorreu uma debandada nas ruas de Itaewon onde uma multidão se reuniu para as festividades de Halloween. O agente pediu anonimato, dizendo que os detalhes do incidente ainda estavam a ser investigados.

Multidão terá corrido para um bar, depois de ouvir que uma celebridade não identificada visitava o local

Algumas reportagens dos meios de comunicação locais disseram anteriormente que o esmagamento aconteceu após um grande número de pessoas ter corrido para um bar de Itaewon, depois de ouvir que uma celebridade não identificada visitava o local.

O presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, emitiu uma declaração apelando aos funcionários para assegurarem um tratamento rápido aos feridos e reverem a segurança dos locais de festividade.

Também instruiu o Ministério da Saúde para enviar rapidamente equipas de assistência médica em caso de catástrofe e garantir camas no hospital próximo para tratar os feridos.