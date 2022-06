Multinacional Abbott retoma produção de leite em pó para bebés nos EUA

JN/Agências Hoje às 01:09 Facebook

A multinacional norte-americana Abbott retomou a produção de leite em pó para bebés na fábrica em Sturgis, Michigan, o que poderá ajudar a reverter a situação de escassez, anunciou no sábado a empresa.

"Compreendemos a necessidade urgente de fórmulas [leite em pó] e a nossa principal prioridade é colocar fórmulas seguras e de alta qualidade nas mãos das famílias" em todo o país, afirmou a empresa em comunicado.

A Abbott controla 40% do mercado de leites para bebés nos Estados Unidos e está no centro de um problema de escassez de fornecimento nos EUA.

Segundo a empresa, depois de cumpridas as condições estabelecidas pela Agência Norte-Americana do Medicamento, começará a vender um dos tipos de leite, hipoalergénico, o EleCare, a partir do dia 20.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reconheceu na semana passada a pressão sobre as famílias devido à escassez nacional de leite em pó para bebés e anunciou novas remessas do produto a partir da Europa.

Na final de maio, Joe Biden autorizou o Departamento de Defesa a utilizar os contratos que tem com as companhias aéreas comerciais para importar leite em pó de qualquer parte do mundo, no que a Casa Branca chamou de "Operação Fly Formula".

Além do incremento das importações, a Casa Branca acionou uma lei, conhecida como Lei de Produção de Defesa, para acelerar a produção doméstica.

Trata-se de uma legislação que remonta à época da Guerra Fria e que exige aos fabricantes e fornecedores prioridade a determinados pedidos para aliviar falhas de produção.

A falta do produto no mercado é considerada sem precedentes nos Estados Unidos e deve-se a problemas de abastecimento global causados pela pandemia de covid-19 e a dificuldades da fábrica da Abbott em Sturgis.