Mumificou mãe para continuar a receber apoios estatais na Áustria

O corpo de uma mulher morta há mais de um ano e mumificada pelo seu próprio filho, que queria continuar a receber os seus benefícios sociais, foi encontrado em Tirol, na Áustria, informou a polícia esta quinta-feira.

"As investigações revelaram que esta mulher de 89 anos morreu em junho de 2020 e o homem de 66 anos manteve o seu corpo para continuar a beneficiar do auxílio", explicaram as forças de segurança, em comunicado.

O suspeito, que vivia com a mãe perto de Innsbruck, admitiu que congelou o corpo para evitar odores e absorveu os fluidos corporais com ligaduras. "Em seguida, cobriu o corpo com areia de gato e o corpo ficou finalmente mumificado", disse, em declarações à emissora ORF, Helmut Cufler, chefe da unidade policial especializada em fraudes de benefícios sociais.

Quando o irmão visitou a casa e perguntou sobre a mãe, que sofria de demência e tinha contacto com poucas pessoas além dos filhos, o suspeito respondeu que tinha sido internada num hospital.

Os apoios da mulher eram entregues através de um cheque postal. Quando o novo carteiro pediu para ver a beneficiária, o filho recusou, o que fez com que o trabalhador desconfiasse do homem e reportasse o sucedido à polícia.

O corpo mumificado da mulher foi encontrado no passado sábado. O suspeito está acusado de crimes de fraude sobre benefícios sociais e ocultação de cadáver.