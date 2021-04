Mundo bate recorde de casos diários de covid-19

JN/Agências Hoje às 15:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Perto de 893 mil novos casos de covid-19 foram reportados em todo o mundo na sexta-feira, um número recorde desde o início da pandemia, que já provocou 3.088.103 mortos a nível mundial.

De acordo com o balanço diário feito pela France-Presse (AFP), foram registados na sexta-feira 13.991 mortes e 892.677 novos casos em todo o mundo.

Mais de um terço das novas infeções causadas pelo SARS-CoV-2 foram registadas na Índia, que anunciou 332.730 novas infeções na sexta-feira e 346.786 no sábado, números também inéditos até agora para um único país.

Antes desta semana, o maior número de casos oficialmente reportados tinha sido 819 mil a 8 de janeiro, refere a agência de notícias francesa.

Os países com mais mortes nas últimas 24 horas são o Brasil (2914), a Índia (2624) e os Estados Unidos (962).

Os Estados Unidos da América são o país mais afetado, tanto em número de mortes e como de casos, com 571.199 óbitos e 31.992.070 casos de infeção, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins.

Depois dos EUA, os países mais afetados são o Brasil, com 386.416 mortes e 14.237.078 casos, o México com 214.504 mortes e 2.323.430 casos, a Índia com 189.544 mortes e 16.610.481 casos e o Reino Unido com 127.385 óbitos e (4.401.109 infeções.

PUB

Entre os países mais atingidos, a Hungria tem o maior número de mortes em relação à sua população, com 271 mortes por 100.000 habitantes, seguida da República Checa (270), Bósnia e Herzegovina (250), Montenegro (232) e Bulgária (226).