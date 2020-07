Abatido pela polícia brasileira após decapitar vítima e fugir com a cabeça

JN Hoje às 10:28 Facebook

Um homem sob efeito de drogas foi abatido pela polícia brasileira, em São Paulo, depois de ter matado uma pessoa com quem discutiu e a ter decapitado. Após o crime, tentou atacar os agentes da polícia, enquanto carregava a cabeça da vítima.

O crime ocorreu sexta-feira de manhã, na zona de Vila Leopoldina, na zona oeste de São Paulo. A polícia foi chamada para uma situação de homicídio, segundo revela a "Folha de São Paulo", e acabou atacada pelo suspeito.

"Quando chegavam ao local, os policiais localizaram o autor do crime, que estava armado com uma faca e carregava uma sacola com parte do corpo da vítima", revelou aos meios de comunicação brasileiros a Secretaria de Segurança Pública.

O homem terá tentado atingir os agentes com uma faca e acabou abatido pelas autoridades. Ainda foi transportado para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo explicam os vizinhos, o homicida estaria sob efeito de drogas e terá discutido com a vítima, pouco antes do crime.