Abelha provoca adiamento de voo entre Maputo e Luanda

A TAAG Linhas Aéreas de Angola informou que o voo DT 582 Maputo/Luanda, previsto para quarta-feira, foi adiado por razões técnicas, provocadas pela entrada de uma abelha num dos tubos de captação de pressão dinâmica.

Em comunicado, a TAAG salienta que durante os procedimentos de descolagem verificou-se uma discrepância nas indicações de parâmetros de voo entre os instrumentos do comandante e do copiloto, obrigando a tripulação a interromper a descolagem pouco antes do momento de levantar voo.

De acordo com o comunicado, os passageiros foram desembarcados em segurança e acomodados numa unidade hoteleira, tendo a aeronave sido entregue aos serviços de manutenção para a devida reparação.

"Depois da competente intervenção técnica, a aeronave foi dada como aeronavegável, tendo já realizado o seu voo de regresso a Luanda em plena segurança", informa a nota, na qual a companhia aérea nacional lamenta o sucedido e os transtornos causados aos passageiros.