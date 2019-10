Bolo de haxixe servido por engano em funeral na Alemanha

Hoje às 17:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Um bolo de haxixe foi acidentalmente servido durante um funeral no leste da Alemanha, causando náusea e tonturas em 13 pessoas que o experimentaram e que necessitaram de tratamento médico.

A polícia da cidade alemã de Rostock informou na terça-feira que após o funeral em Wiethagen, a cerimónia continuou num restaurante para café e bolo, como é tradicional naquele país. Nessa altura, um bolo de haxixe foi servido aos presentes por engano.

Uma investigação policial revelou que a funcionária do restaurante responsável pelo bolo tinha pedido à filha de 18 anos para cozinhá-lo. No entanto, a mãe levou o bolo errado do frigorífico para o funeral. A filha tinha feito um bolo de haxixe para outra ocasião.

As autoridades afirmaram que a jovem está sob investigação.

O incidente aconteceu em agosto, mas não foi divulgado anteriormente por respeito às pessoas em luto.