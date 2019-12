Bombeiros chamados para resgatar menina presa em panela de pressão

Hoje às 17:33 Facebook

Uma menina, com cerca de dois anos, ficou presa no interior de uma panela de pressão e teve que ser resgatada com o apoio dos bombeiros. O caso insólito aconteceu na região de Recife, no Brasil.

Segundo escreve o portal "G1", a menina estava a brincar com a panela quando ficou presa no interior e não conseguiu sair. Os bombeiros foram chamados a casa da família e demoraram uma hora para retirar a menina.

Tiveram que usar ferramentas de corte e a criança não sofreu qualquer tipo de ferimento.

"Apesar do susto, mãe e filha estão bem", garantiram, em comunicado, os bombeiros.