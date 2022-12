Clínica queria desejar feliz Natal mas disse aos pacientes que tinham cancro terminal

JN Hoje às 14:42 Facebook

Um consultório médico em Inglaterra enganou-se e enviou uma mensagem aos pacientes em que os informava que tinham cancro do pulmão, em vez de lhes desejar um feliz Natal.

A situação insólita aconteceu no dia 23 de dezembro no Askern Medical Practice, perto de Doncaster, em Inglaterra. Vários pacientes receberam uma mensagem em que se lia: "Diagnóstico - cancro do pulmão agressivo com metástases. Obrigado". No texto, era ainda solicitado que os doentes preenchessem um formulário para pessoas com doenças terminais.

O susto durou 20 minutos e terminou com uma segunda mensagem com um pedido de desculpas do consultório. "Por favor, aceite as nossas sinceras desculpas pela mensagem de texto enviada anteriormente. Foi enviada por engano. A nossa mensagem para si deveria ter sido: 'Desejamos um feliz Natal e um próspero Ano Novo", lia-se na nova mensagem.

Um dos destinatários, o promotor imobiliário Chris Reed, de 57 anos, estava à espera dos resultados dos testes de cancro de pulmão. Em declarações ao "The Sun", contou que a sua companheira começou a chorar quando a mensagem chegou. Reed tentou ligar para o consultório, mas as linhas estavam cheias. Depois, dirigiu-se para o consultório onde lhe foi assegurado que os resultados eram negativos.

Por sua vez, Carl Chegwin, cuja mãe também recebeu a mensagem, disse à BBC, que a mensagem "apanhou-a completamente de surpresa".

Uma mulher, que pediu para não ser identificada, disse à emissora britânica que ficou "muito preocupada" com a mensagem, uma vez que parentes tinham feito recentemente exames devido a problemas no peito. "Liguei para os médicos mas não atenderam. Então, dirigi-me lá e havia seis pessoas em pânico porque receberam a mesma mensagem".

Não se sabe quantas pessoas receberam a mensagem errada, mas o consultório tem quase oito mil pacientes registados.