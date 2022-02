Cobra a bordo de avião obriga a aterragem de emergência

Beatriz Matos Hoje às 11:18 Facebook

Um avião da AirAsia foi forçado a desviar a rota e a fazer uma aterragem não programada depois de uma cobra ter sido vista a deslizar pelas luzes do teto. O incidente, que a companhia aérea descreveu como "muito raro", ocorreu na semana passada a bordo de um voo da capital Kuala Lumpur, na Malásia, para Tawau, na costa leste da ilha de Bornéu.

Quando o comandante tomou conhecimento da presença da cobra, aterrou o avião na cidade de Kuching, a 900 quilómetros a oeste de Tawau, para que o avião pudesse ser limpo, disse a AirAsia.

Os passageiros embarcaram num outro voo para continuar a viagem. O chefe de segurança da AirAsia, Liong Tien Ling, em comunicado, que "em nenhum momento a segurança dos passageiros ou da tripulação esteve em risco".

Um vídeo da cobra tornou-se viral nas redes sociais e as pessoas começaram a associar o acontecimento com o filme de Samuel L. Jackson "Snakes on a Plane". A silhueta do animal podia ser vista a contorcer-se nas luzes da cabine.