Comprou ovos no supermercado e fez nascer três patinhos

O caso insólito aconteceu em Hertfordshire, no sul da Inglaterra. Charli Lello, de 29 anos, tentou fazer uma experiência com ovos comprados num supermercado: colocou-os numa incubadora e um mês depois nasceram três patos.

A ideia desta assistente de loja teve origem na Tailândia. No início deste mês, Charli Lello viu as imagens de uma mulher que ao comprar uma caixa de ovos num supermercado na Tailândia, percebeu que de um dos ovos estava a nascer uma cria de codorniz. Inspirada pela história, a inglesa decidiu tentar um feito semelhante. "Quando estava em Waitrose [cadeia de supermercados britânicos], eu vi os ovos de patos e pensei que também pudesse resultar", relata à BBC.

A mulher de 29 anos, atualmente em licença do trabalho, pensou que teria tempo para cuidar dos animais, caso a experiência resultasse. E resultou. Charli Lello colocou os ovos da marca Clarence Court Farms numa incubadora e um mês depois, as crias começaram a nascer. São três no total: Beep, Peep e Meep. Os animais já têm inclusive conta no Instagram.

Apesar dos bons resultados, a inglesa não repetiria a experiência: "Eu tenho tempo para criá-los até uma idade em que eles já não precisem mais de mim. Em circunstâncias normais, não seria possível [cuidar dos patos] ou justo para eles". Charli Lello tem também galinhas como animais de estimação.

A cadeia de supermercados já veio garantir que os ovos comercializados, e que Charli Lello comprou, estão totalmente aptos para consumo e que só se distinguem dos outros ovos se forem incubados. A marca Clarence Court Farms afirma que a hipótese dos ovos chocarem e nascerem patinhos é bastante reduzida, porém reconhecem que "não é impossível".