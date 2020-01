Diego, a tartaruga "playboy" que salvou a espécie com a sua vida sexual

Hoje às 01:01 Facebook

Uma tartaruga gigante macho, chamada Diego, é conhecida como "playboy" por ter salvado toda a sua espécie da extinção com a sua vida sexual "desenfreada". Agora com 100 anos, vai aposentar-se e regressar à natureza com a sua missão cumprida.

De acordo com uma reportagem da CNN, a vida sexual ativa de Diego foi considerada uma das principais razões para a sobrevivência das tartarugas gigantes em Española, parte das Ilhas Galápagos, no Equador, depois de ter sido transportado do zoológico de San Diego no âmbito de um programa de criação.

Quando a tartaruga iniciou a sua "campanha de promiscuidade", havia apenas dois machos e 12 fêmeas daquela espécie na ilha. Mas o encanto de Diego foi tal que a população aumentou para mais de 2000 tartarugas. O serviço dos Parques Nacionais de Galápagos acredita que Diego é o patriarca de cerca de 40% dessa população.

"Ele [Diego] contribuiu com uma grande percentagem para a linhagem que estamos a devolver a Española", disse à AFP Jorge Carrion, diretor do parque. "Há um sentimento de felicidade por ter a possibilidade de a tartaruga regressar ao seu habitat natural".

Um total de 15 tartarugas participaram no programa de aumento da população da ilha, mas nenhuma teve um papel tão importante como Diego.

"Cerca de 1800 tartarugas foram devolvidas a Española e agora, com reprodução natural, temos aproximadamente 2000", afirmou Carrion. "Isso mostra que são capazes de crescer, de reproduzir, de desenvolver".

As Ilhas Galápagos são um dos principais destinos do Mundo para observação da vida selvagem e foram visitadas por Charles Darwin enquanto trabalhava na teoria da evolução.