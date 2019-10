Encontrados 400 kg de droga em garrafas de molho picante

Hoje às 10:26 Facebook

Quatro homens foram detidos depois de a Polícia australiana ter encontrado 400 kg de metanfetaminas escondidos dentro de garrafas importadas de molho picante.

De acordo com a BBC, as autoridades confiscaram uma remessa de 768 garrafas de molho de pimenta "sriracha" enviada para Sydney desde os EUA e encontraram droga no valor de aproximadamente 300 milhões de dólares australianos (cerca de 185 milhões de euros).

Foram detidos quatro homens, de 30, 34, 36 e 45 anos - o mais velho foi detido na quinta-feira. A Polícia australiana está em contato com as autoridades dos EUA para descobrir a origem da remessa.

Em comunicado da Polícia de Sydney, citado pela BBC, o comissário assistente Stuart Smith afirmou que as 768 garrafas estavam a caminho de um "laboratório clandestino" naquela cidade australiana. Smith disse ainda que os quatro detidos eram "membros-chave" de uma rede criminosa e prometeu apanhar outros suspeitos com ligações ao grupo.

As drogas foram misturadas no molho "sriracha", num processo "sofisticado" que exigiria conhecimentos da área da química, tanto por parte dos remetentes como dos recetores, explicaram as autoridades ao jornal australiano "The Sydney Morning Herald".

Segundo a BBC, esta não é a primeira vez que a Polícia australiana encontra droga importada para o país. As autoridades confiscaram metanfetamina no valor de 1,2 mil milhões de dólares australianos (cerca de 741 milhões de euros) escondida em colunas de som enviadas para Melbourne em junho passado.