Enxame de 15 mil abelhas "invade" carro nos EUA

R.N.C. Hoje às 16:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem na cidade de Las Cruces, no estado do Novo México, Estados Unidos, foi surpreendido ao encontrar um enxame de 15 mil abelhas no banco de trás do carro, após ter feito uma paragem de 10 minutos num supermercado.

Bastaram apenas alguns minutos para que milhares de abelhas encontrassem "casa" num banco de trás de um Buick, nos EUA. Um homem, que o Corpo de Bombeiros de Las Cruces não identifica, fez uma paragem de 10 minutos num supermercado da cidade no passado domingo. Quando chegou encontrou um enxame de grande dimensão no veículo que conduzia. Qual foi o erro? Deixou a janela de trás um pouco aberta, o suficiente para albergar tantos pequenos insetos.

Na verdade, de acordo com o jornal "The New York Times", foi até começar a conduzir que reparou que algo estava diferente no carro. "Ligou para o 112 porque não sabia o que fazer", explica Jesse Johnson, bombeiro de Las Cruces, que naquele dia estava de folga e foi chamado para o incidente.

Johnson, que tem o hobby da apicultura, era o homem ideal para responder àquela situação insólita. No entanto, de acordo com o também paramédico, o caso não é assim tão invulgar. Durante a primavera, os enxames têm a tendência de se separar e seguir a abelha-rainha para outro local. De acordo com o bombeiro de 37 anos, o mais provável é que as milhares de abelhas tenham voado de algum parapeito, sarjeta ou casa na vizinhança.

"Felizmente, quando as abelhas estão em processo de enxame, elas são muito dóceis", esclareceu. Apesar disso, uma "mancha" destes insetos é o suficiente para assustar qualquer pessoa menos familiarizada com apicultura. Quando Jesse Johnson se aproximava do veículo com uma caixa de colmeia, viu o condutor a debater-se com os insetos. "Ele estava preocupado porque o carro foi emprestado por um amigo", acrescentou.

A operação de retirada das abelhas demorou cerca de 20 minutos. Podia ter durado menos, mas o bombeiro quis certificar-se de que todas tinham saído e não estavam ainda à procura da abelha-rainha.

PUB

Pelo menos duas pessoas, um segurança e um outro bombeiro terão sido picados, mas ninguém ficou gravemente ferido.

Já Jesse Johnson, que cria abelhas, estima que 15 mil tenham estado naquele carro, num peso equivalente a mais de um quilo. O enxame que recolheu está agora em sua casa, pronto a produzir mel.