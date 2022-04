Exército dos EUA restitui bolo 77 anos após furto

Beatriz Matos Hoje às 14:01 Facebook

O Exército dos EUA restituiu um bolo de aniversário a uma mulher italiana para substituir um que soldados americanos lhe roubaram, enquanto arrefecia numa janela, há 77 anos, em Itália. Meri Mion completa 90 anos na sexta-feira e tinha 13 anos quando o bolo lhe foi roubado por soldados, durante combates entre tropas americanas e alemãs, em San Pietro, perto de Vicenza.

O Exército dos EUA entregou o bolo numa cerimónia na quinta-feira, em Giardini Salvi, Vicenza, ao lado de militares, autoridades locais e moradores. O sargento Peter Wallis, que entregou o bolo, disse que era "um pouco estranho" substituir algo roubado. "Mas faz-me sentir bem", sublinhou.

Na noite anterior ao aniversário, há 77 anos, Meri Mion escondeu-se com a mãe no sótão da sua quinta, enquanto as tropas alemãs e americanas lutavam nas proximidades. Na manhã seguinte, a mãe fez o bolo, mas "a sua felicidade transformou-se numa deceção, quando os soldados americanos fugiram com ele", disse numa entrevista.

Agora com um bolo substituto e passado tantos anos, emocionada, Meri Mion disse que iria partilhar aquele bolo com os seus familiares. "Vamos comer esta sobremesa com toda a minha família e lembrar-nos deste dia maravilhoso que nunca vou esquecer".