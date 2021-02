Galo indiano mata dono com lâmina usada em lutas ilegais

JN/Agências Hoje às 15:24 Facebook

Um galo utilizado em lutas ilegais de animais matou o seu dono com uma lâmina que tinha atada à pata, desencadeando uma caça ao homem para encontrar os organizadores do evento, numa região rural da Índia. A ave tinha uma faca presa à sua perna pronta a enfrentar um adversário quando infligiu ferimentos graves na virilha do homem, enquanto tentava fugir, revelou a polícia.

A vítima morreu por perda de sangue antes de chegar a um hospital no distrito de Karimnagar, no estado de Telangana, no início desta semana, disse o agente da polícia local B. Jeevan à AFP. O homem estava entre 16 pessoas a organizar a luta de galos na aldeia de Lothunur quando ocorreu o estranho acidente, disse Jeevan.

O galo foi brevemente retido na esquadra da polícia local antes de ser enviado para uma exploração avícola.

"Estamos à procura das outras 15 pessoas envolvidas na organização da luta ilegal", disse agente, que podem ser acusadas de homicídio involuntário, apostas ilegais e de terem organizado uma luta de galos.

As lutas de galos são proibidas mas ainda comuns nas zonas rurais dos estados de Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka e Odisha - particularmente em na altura do festival hindu de Sankranti. Os galos, de raça especial, têm facas de 7,5 centímetros ou lâminas amarradas às suas pernas e os apostadores apostam em quem irá ganhar a terrível luta.

Milhares de galos morrem todos os anos nas batalhas que, apesar dos esforços dos grupos de defesa dos direitos dos animais, atraem grandes multidões.