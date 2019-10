Gato escondido na mala dos donos apanhado no aeroporto

Hoje às 15:23 Facebook

Um casal britânico estava a preparar-se para embarcar numa viagem para Nova Iorque, quando foi chamado a um gabinete da segurança do aeroporto. Um dos três gatos de Nick e Voirrey Coole instalou-se na bagagem de mão ainda em casa.

Ser chamado a um gabinete de segurança de um aeroporto pode ser uma situação de stress e apreensão, especialmente quando há um voo para apanhar. Nick e Voirrey Coole estavam a passar o primeiro ponto da segurança do aeroporto da Ilha de Man, no Reino Unido, quando foram avisados para se dirigirem a uma sala. O casal confessa que não tinha nada a temer, mas não se livrou da preocupação.

"A segurança do aeroporto ficou confusa e perguntou-nos repetidamente se a mala era nossa", recorda Nick Coole à imprensa britânica. Quase em jeito de brincadeira, a esposa perguntou se algum gato estava dentro da bagagem de mão. O casal anteviu que um dos animais de estimação se tivesse instalado dentro da mala. Um dos gatos era presença habitual em malas, caixas de cartão e espaços exíguos.

Já na sala do aeroporto, tiveram a confirmação. A gata Candy tinha-se escondido na bagagem de mão enquanto faziam as malas em casa. O animal de estimação percorreu o caminho entre a habitação e o aeroporto sem que os donos se tivessem apercebido do sucedido. "Ficamos totalmente chocados", afirmam.

O casal ficou preocupado com as possíveis consequências da "aventura" de Candy, porém nada aconteceu. O pai de Voirrey Coole foi recolher o animal ao aeroporto e o casal conseguiu apanhar o avião até Nova Iorque para festejar o 40.º aniversário de um dos membros do casal.