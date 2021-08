Gato interrompe jogo de basebol durante três minutos

JN Hoje às 11:47 Facebook

Decorria o jogo entre os New York Yankees e os Baltimore Orioles quando um gato invadiu o Yankee Stadium, em Nova Iorque. Ao longo de três minutos, os funcionários do estádio tentaram deter o felino sem sucesso. O momento gerou muitas gargalhadas nas bancadas.

Na segunda-feira à noite, o confronto entre os Yankees e os Orioles, a contar para a liga norte-americana de basebol, ficou marcado por uma invasão inesperada, mas certamente engraçada para todos os que assistiram ao momento. Um gato tornou-se o principal protagonista do jogo ao conseguir entrar no campo e interromper a partida, durante três minutos.

Com o jogo em suspenso, vários funcionários do estádio tentaram agarrar o animal para o retirar das instalações, mas eis que o felino presenteia todos com um bonito espectáculo de arcobracias e gargalhadas ao conseguir escapar sucessivamente. Da bancada ouviam-se gritos de apoio como "Vai gato".

O "caos" só terminou quando um funcionário abriu uma porta que dava acesso ao relvado e conseguiu que o gato saísse por lá.

O felino, desconfia-se que vadio, junta-se assim aos animais que protagonizaram invasões de campo inofensivas e também engraçadas.