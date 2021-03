Homem declarado morto mostra sinais de vida na mesa da autópsia na Índia

JN/Agências Hoje às 15:22 Facebook

Um indiano declarado morto por médicos após um grave acidente de motocicleta mostrou sinais de vida quando já estava numa mesa de autópsia, pouco antes do início do exame "post-mortem", disse esta quarta-feira um responsável do serviço de saúde indiano.

O homem de 27 anos, da cidade de Mahalingapur, no Estado de Karnataka, no sul do país, foi transportado em estado crítico no último fim de semana para um hospital privado, onde os médicos o declararam morto.

A sua família transferiu o "corpo" para um hospital público próximo, onde deveria passar por uma autópsia na segunda-feira.

Os familiares disseram à imprensa local que um médico legista viu o corpo, já na mesa de autópsia, a mover-se repentinamente.

Um funcionário dos serviços de saúde confirmou o incidente e disse à agência de notícias AFP que o jovem foi imediatamente transferido para outro hospital, referindo ainda que o seu estado de saúde tem apresentado melhorias.

O funcionário admitiu que os médicos do estabelecimento privado fizeram um "mau julgamento" da situação.

Segundo a mesma fonte, cabe à família a decisão de apresentar queixa por negligência médica.