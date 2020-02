Idosa bate na porta de casa com carro em marcha-atrás

Hoje às 17:20 Facebook

Uma cidadã inglesa bateu com o carro na porta da frente de uma casa, enquanto conduzia em marcha-atrás, na cidade inglesa de Devizes, no condado de Wiltshire.

Uma mulher idosa proporcionou um momento insólito em Inglaterra, depois de ter batido com o carro numa casa. A viatura ficou entalada na parte da frente, que dava acesso à porta de entrada.

Os bombeiros demoraram duas horas para retirar a mulher do veículo, tendo feito o resgate através da mala do carro. O desencarceramento foi uma tarefa difícil, descreveu um porta-voz dos bombeiros locais. A mulher foi depois assistida no local do acidente por uma equipa médica, encontrando-se estável.

As autoridades foram chamadas ao local.