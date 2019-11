Imagens impressionantes mostram pé de bebé a mexer-se na barriga da mãe

Hoje às 19:02 Facebook

Um vídeo partilhado nas redes sociais por uma médica brasileira durante uma consulta de ecografia mostram o pé de um bebé a mexer-se nitidamente na barriga da mãe. A grávida estava de 37 semanas e confessou que o momento já aconteceu mais vezes.

Fazer uma ecografia é um momento que todas as mães, durante a gravidez, procuram absorver como se fosse o último. É nele que conseguem visualizar os movimentos e até as feições do bebé que esperam com ansiedade.

Para uma das pacientes da ginecologista Inês de Castro, no Brasil, o momento foi ainda mais intenso.

A bebé Maria Alice mexeu tanto o pé que foi possível visualizar os seus movimentos e formas do membro na barriga da mãe. Embora a médica tivesse ficado impressionada e até assustada, a paciente esclareceu que não foi a primeira vez que tal ocorreu.

"Na hora que vi a bebé empurrar tão nitidamente na área do umbigo, eu fiquei assustada e com medo de ter rompido o útero", esclarece a ginecologista ao site da Globo.

Inês de Castro gravou o vídeo e partilhou-o nas redes sociais. Escusado será dizer que o registo tornou-se viral em poucos momentos.

A médica diz que ainda colocou a mão na barriga da paciente para tentar decifrar qual era o membro do corpo, depressa descobriu que era um pé. "Eu até consegui pegar e fazer cócegas para ela mexer ainda mais", explica à Globo.