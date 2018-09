Acorda antes da autópsia e volta à festa de onde saiu em coma alcoólico

Hoje às 11:12 Facebook

Um homem foi surpreendido, durante um passeio nas ruas de Siemianowice, na Polónia, ao ver uma pessoa inconsciente na rua. Alertou os serviços de emergência que, quando chegaram ao local, declararam o homem morto. O motivo era excesso de álcool.

As equipas médicas ainda tentaram acordar Krzysztof Nowak, mas não conseguiram. O homem, de 31 anos, foi declarado morto e levado para uma morgue local, explicam os jornais polacos.



Um dos funcionários da morgue ouviu barulhos estranhos, vindos do local onde estava o corpo de Krzysztof, que aguardava pela autópsia. Foi surpreendido quando reparou que, afinal, Krzysztof estava vivo e a pedir-lhe uma manta por estar com frio.

A Polícia chegou ao local e explicou o que tinha acontecido. Krzysztof, ainda sob o efeito de álcool, terá demorado alguns minutos a compreender a aventura em que se tinha metido. Os médicos aconselharam o homem a ir para o hospital mas este recusou-se. Pegou nos seus pertences, vestiu-se e chamou um táxi para o levar para casa.

Antes de chegar a casa, Krzysztof mudou de ideias e decidiu regressar à festa de onde tinha saído antes de ser encontrado na rua.

De acordo com a "Rai News", o caso foi tornado público e o médico que declarou o homem como morto vai ser interrogado.