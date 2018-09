Agulhas encontradas dentro de morangos deixam consumidores em alerta

Hoje às 14:38 Facebook

Uma situação que tem tanto de insólita como de perigosa está a deixar os consumidores australianos em alerta. Embalagens de morangos com agulhas dentro foram vendidas, na semana passada, nos Estados de Queensland e Victoria.

De acordo com o australiano "Herald Sun", os morangos que foram detetados com agulhas têm origem numa fazenda de Queensland e foram vendidos em supermercados da cadeia Woolworths, naqueles dois Estados australianos.

As autoridades estão a alertar os consumidores que compraram morangos das marcas "Berry Obsession" e "Berry Licious", na semana passada, naquelas zonas do país, para devolverem os produtos ao estabelecimento comercial em que os mesmos foram adquiridos, depois de terem sido registados três incidentes separados.

Segundo a imprensa do país, os episódios estão a ser atribuídos a um ex-funcionário da rede de supermercados, que terá sabotado as embalagens de morangos. A polícia suspeita que as agulhas foram colocadas deliberadamente nos frutos, com a intenção de provocar danos corporais graves ou com outro objetivo bem definido.

O caso foi denunciado nas redes sociais pelo jovem australiano Joshua Gane, que partilhou a infeliz experiência de um amigo . "Estou a postar isto como aviso de alguém que comprou morangos ("Berry Obsessions") na Woolworths recentemente. Estava a conduzir para a costa quando o Hoani van Dorp trincou um morango e engoliu metade de uma agulha de costura. Depois, verificamos os outros morangos e encontramos outra agulha dentro de um deles. Estamos agora nas urgências, porque ele começou a sentir dor abdominal forte", lê-se na mensagem, publicada no domingo.

As autoridades de Queensland e Victoria estão a investigar os casos.