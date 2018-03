Apaixonados trocam aliança por piercing no dedo

Hoje às 16:20 Facebook

Vários utilizadores do Instagram estão a publicar imagens de um acessório que substitui o tradicional anel de casamento: os piercings microdermais são o novo sinal de comprometimento.

Os "amantes" dos piercings, para celebrar o amor, estão a colocar um piercing microdermal, exatamente no mesmo local onde se coloca a aliança. O piercing faz parecer com que um diamante ou cristal está a "flutuar" sobre a pele.

"Os piercings microdermais são seguros e o corpo consegue aguentá-los durante anos, desde que estejam em sítios ideais e tenham sido bem implantados", referiu Billy DeBerry, bodypiercer profissional, ao site People Style.

No entanto, Billy refere que já coloca este tipo de piercing há dez anos em vez da habitual aliança, mas só agora é que " se tornou popular graças à exposição mediática".

DeBerry afirma que o piercing é colocado numa "questão de segundos" e que para o remover "não é necessário pontos nem um médico".

Em relação à dor do processo, DeBarry refere que varia consoante a pessoa. "Algumas pessoas aguentam melhor do que outras, mas devido à rapidez do processo, nunca chega ao ponto de alguém não aguentar."