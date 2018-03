Apanhado a 300km/hora em corrida ilegal por causa de vídeo nas redes sociais

Hoje às 10:36 Facebook

A Guardia Civil deteve um condutor que participou em corridas ilegais nas circulares de Madrid, em Espanha, depois de vídeos das manobras terem sido publicados nas redes sociais.

O homem de 39 anos, residente nos arredores da capital espanhola, foi detido e presente a tribunal, mas as autoridades ainda tentam averiguar a identidade do condutor do outro carro que participava na corrida ilegal.

Segundo as autoridades o apoio dos cidadãos na denuncia do caso e a divulgação das imagens no YouTube e Facebook foram crucias para a detenção.