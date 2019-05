Autarca oferece viagra à população para aumentar natalidade

Hoje às 19:30 Facebook

O presidente da câmara de Montereau, em França, gizou um plano no mínimo original para combater a desertificação e a baixa taxa de natalidade da região, que estão a colocar em risco as escolas locais.

No projeto que será discutido nos próximos dias, será incluída a proposta de distribuir pastilhas do medicamento contra a disfunção erétil viagra aos cidadãos, para que nasçam mais crianças.

"Uma localidade sem crianças morre. As pastilhas serão distribuídas a casais com idades compreendidas entre os 18 e os 40 anos, para lhes dar a oportunidade de ter filhos e salvar as escolas das duas localidade", disse, ao jornal online "The Local", o autarca Jean Debouzy, referindo-se à sua vila e à vila vizinha, Cour-Marigny, no departamento de Loire. Outra sugestão é mesmo a entrega de dinheiro aos casais que tenham filhos.

A medida está envolta em alguma polémica, já que, em França, o medicamento só pode ser vendido com receita médica.