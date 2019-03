Hoje às 14:31 Facebook

Um avião com destino à capital da Malásia teve regressar ao Aeroporto Internacional Rei Abdulaziz, na Arábia Saudita, depois de uma passageira ter percebido que se esquecera do bebé no terminal antes de embarcar.

O piloto do voo SV832 da transportadora Saudia, que seguia de Jidá para Kuala Lumpur, fez um pedido de aterragem incomum, informando o controlo de voo da necessidade de regressar, quando uma passageira alertou a tripulação para o insólito incidente.

Num vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ouvir o piloto a pedir permissão ao controlador de tráfego aéreo para regressar ao aeroporto. "Que Deus nos ajude. Podemos voltar?", questionou o piloto.

"Este voo está a pedir para regressar", afirmou. "Uma passageira esqueceu-se do seu bebé na zona de espera, coitadinho", acrescentou, citado pelo The Guardian.

Apesar de se mostrarem confusos quanto aos procedimentos a seguir, os responsáveis do aeroporto autorizaram o regresso do avião e a mãe reuniu-se com o bebé. "Esta é nova", acrescentou, segundo se ouve na gravação.

Apesar de ser uma estreia para os controladores aéreos do Aeroporto Internacional Rei Abdulaziz, não foi a primeira vez que os pais deixaram os filhos no aeroporto antes de embarcar. Em outubro do ano passado, um casal alemão deixou o filho, uma criança de cinco anos, num aeroporto em Estugarda.

Raramente os aviões são autorizados a desviar a rota ou a regressar ao ponto de partida, a não ser por motivos de segurança ou devido a problemas de saúde de um dos passageiros.