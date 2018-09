Caçador abateu búfalo e foi morto por outro membro da manada

02 Junho 2018 às 20:14 Facebook

Twitter

Um conhecido caçador profissional foi morto por um búfalo selvagem pouco depois de ter abatido um outro membro da manada, nas margens do rio Levubu, na África do Sul.

Claude Kleynhans, de 54 anos, estaria a preparar-se para limpar e carregar a carcaça do animal abatido a tiro quando foi atacado por um outro búfalo da mesma manada. Atingido por um chifre na artéria femoral, teve morte quase instantânea.

O acidente causou consternação no mundo da caça grossa. Claude era um caçador de renome e proprietário de uma empresa de Safaris de Caça, no Limpopo, na África do Sul.

Antigo polícia, Claude Kleynhans deixa três filhos.