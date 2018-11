Cão espera pela dona na estrada onde a mulher morreu há mais de 80 dias

Hoje às 14:50 Facebook

Twitter

Em Hohhot, na China, um cão surpreendeu várias pessoas ao permanecer no mesmo local desde agosto. O motivo foi agora revelado e está a comover a Internet.

No final de agosto, uma mulher morreu em Hohhot na sequência de um grave acidente automóvel. Desde então o seu cão permanece no local à espera que a dona regresse.

O vídeo com as imagens do animal na estrada chegou às redes sociais no passado fim de semana, alcançando milhares de visualizações na rede social chinesa Weibo.

Algumas associações que prestam apoio a animais de rua têm-se deslocado ao local para levar comida ao cão. Com a chegada do tempo mais frio, as preocupações em relação ao animal são maiores.

"Espero que os familiares da dona do cão ou as autoridades o protejam", escreveu um utilizador daquela rede social.