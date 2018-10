Hoje às 11:09 Facebook

Um casal de idosos encontrou uma cobra de três metros de comprimento no interior do forno de casa, quando se preparava para fazer bolachas, em Manchester, Reino Unido.

"Quando eu abri o forno e vi-a [à cobra] tive o maior choque da minha vida", disse a mulher de 82 anos, citada pelo "The Independent" e que deseja permanecer anónima. "Fui recentemente operada às cataratas nos olhos e estava até a pensar se os meus olhos não me estariam a enganar - mas o meu marido também viu", referiu.

O casal chamou a associação de resgate de animais RSPCA, que não conseguiu encontrar o animal.

Dois dias mais tarde, a cobra reapareceu e, nessa altura, foi resgatada pela associação. Naquele dia, a mulher conta que esqueceu a ideia de cozinhar bolachas e pediu que o marido fosse, em vez disso, comprar peixe e batatas fritas.

Segundo explicou o inspetor da associação, a cobra não era venenosa, mas sim um animal em fuga ou, então, abandonado. Terá encontrado um buraco na parede e sido atraído pelo calor do local. "Ainda bem que o casal não resolveu pré-aquecer o forno", disse.

As cobras africanas castanhas são frequentemente encontradas em África e comem pássaros, roedores e pequenos lagartos.