Celebridades usam ambulâncias para fintar o trânsito no Irão

Hoje às 16:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Nas estradas de Teerão, Irão, os mais ricos e famosos estão a usar, ilegalmente, ambulâncias para chegar aos destinos o mais depressa possível.

O chefe dos serviços privados de ambulâncias da República Islâmica do Irão admitiu que tanto estrelas de cinema como os professores particulares mais ricos estão a usar ambulâncias, para fintar o trânsito na capital do país.

Apesar de os tutores serem identificados como os utilizadores ilegais que mais usam este serviço, Mojtaba Lohrasbi salientou que andar de ambulância, com o único propósito de evitar engarrafamentos, está a disseminar-se entre os mais ricos. No entanto, não quis revelar outros grupos que também podem estar a usufruir do transporte médico ilegalmente.

As ambulâncias privadas no Irão trabalham de acordo com regulamentos rigorosos e nenhuma pode circular "sem atribuições médicas específicas e sem levar passageiros doentes ou feridos". Mojtaba não explicou por que razão a lei não está a ser cumprida, mas disse à Agência de Notícias do Irão (ISNA) que "a polícia em Teerão está tão ocupada que não consegue cooperar para acabar com esta ilegalidade".

Nas redes sociais as pessoas expressaram perplexidade e desgosto com o fenómeno. O Procurador-Geral de Teerão já emitiu uma ordem para acabar com o uso indevido de ambulâncias.