Chumbou teste de condução depois de partir parede do centro de viação com o carro

Uma adolescente falhou o teste de condução, depois de ter enfiado o carro pelo centro de viação, logo à saída do parque de estacionamento.

O insólito episódio aconteceu em Buffalo, no estado do Minnesota, nos EUA.

A rapariga, de 17 anos, colocou a caixa automática para o carro andar em frente, em vez de a colocar na posição de marcha-atrás, como era suposto.

Quando carregou no acelerador o carro saltou o passeio e colidiu com a parede do centro de viação, destruindo-a.

A condutora não sofreu ferimentos, mas a examinadora, uma mulher de 60 anos, teve de ser transportada para o hospital, com ferimentos ligeiros. Dentro do centro, também ninguém ficou ferido. O carro, esse sim, sofreu danos bem visíveis.