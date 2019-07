Colidiu com carro da polícia e foi apanhado com 273 kg de droga

JN Hoje às 20:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem foi detido, esta terça-feira, depois de ter colidido com a carrinha que conduzia contra um carro da polícia, em Sidney, na Austrália. No interior do veículo estavam 273 kg de metanfetaminas.

Terá sido "a apreensão de droga mais fácil" de sempre para a polícia do Estado de Nova Gales do Sul.

Um australiano de 28 anos colidiu com uma carrinha cheia de metanfetaminas contra um carro da polícia que estava estacionado no exterior de uma esquadra em Sidney, na Austrália, e fugiu.

Uma hora depois, o suspeito foi encontrado e foram feitas buscas na carrinha, tendo a polícia encontrado 273 kg de metanfetaminas, uma das drogas mais comuns na Austrália. A apreensão tem o valor estimado de 125 milhões de euros.

As autoridades revelaram que ninguém ficou ferido no acidente, mas que a viatura policial sofreu vários danos.

O homem de 28 anos, cuja identidade não foi revelada, vai ser presente a tribunal, acusado de tráfico de drogas e condução negligente.

Ainda no mês passado as autoridades australianas fizeram a maior apreensão de metanfetaminas do país quando encontraram 1,6 toneladas de droga escondidas num carregamento de altifalantes da Tailândia.