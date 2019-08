Com oito anos, roubou carro aos pais e conduziu a 140 km/hora

Hoje às 15:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Um menino de oito anos roubou o carro dos pais, na Alemanha, para um passeio de carro, onde conduziu a 140 km/hora, segundo revelou a polícia.

Eram 00.25 horas desta quarta-feira, hora local, quando a mãe do menino alemão informou a polícia que o filho tinha saído de casa a conduzir o VW Golf automático da família, na cidade de Soest, no oeste do país.

Por volta de 1.15 horas, a mãe informou as autoridades que tinha encontrado o filho na autoestrada A44 em direção a Dortmund. Segundo o menino, parou lá porque a velocidade o fez sentir mal.

Quando o encontraram, as autoridades repararam que ele tinha ligado os quatro piscas e colocado o triângulo atrás do carro. Quando os policias chegaram ao local, o menino começou a chorar e disse: "Eu só queria conduzir um bocado", revela a BBC.

O menino já tinha experiência a guiar, por já ter conduzido carros em propriedades privadas e karts. Durante o passeio noturno, o rapaz não provocou qualquer dano, confirmou a polícia.