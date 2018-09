Dois anos de prisão por danificar ponte milenar

31 Maio 2018 às 10:13 Facebook

Um homem foi condenado a dois anos de prisão por um tribunal chinês por ter danificado "gravemente" uma ponte com mais de dois mil anos.

O condenado, não identificado pela agência noticiosa oficial chinesa Xinhua, destruiu parte da ponte durante escavações realizadas no ano passado num parque de estacionamento gerido pelo réu, na cidade de Xi'an, centro do país, a primeira capital do Império chinês.

Uma equipa arqueológica a trabalhar na região denunciou à polícia as atividades do homem, que prometeu então parar as obras.

Meses depois, no entanto, o homem prosseguiu com as escavações, danificando "gravemente" a ponte, construída em madeira e pedra e com 880 metros de extensão.

O réu foi ainda multado em 30 mil yuan (cerca de quatro mil euros).