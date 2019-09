Condutor castigado por estacionar no lugar dos carrinhos de supermercado

Hoje às 14:05 Facebook

Cheio de pressa, um condutor, na Argentina, estacionou o carro no primeiro lugar que encontrou no centro comercial: o local onde estão os carrinhos de supermercado. Quando regressou encontrou o automóvel cercado e sem conseguir sair do local.

O dono do carro estacionou a viatura no local que está reservado para os carrinhos de supermercado. De acordo com o jornal "La Nacion", o homem, que estava atrasado para chegar ao cinema, deixou o carro mal estacionado. Os empregados de um supermercado vingaram-se do condutor e colocaram carrinhos de supermercado à volta do carro impedindo-o de sair.

As imagens chegaram às redes sociais através de Arnold Angelini, um professor, que passou pelo local e não deixou passar o momento.

"Um aplauso para os empregados que deixaram o carro bloqueado", escreveu no Facebook, numa publicação que conta com milhares de partilhas.