Confundiu cola com gotas para os olhos e perdeu parcialmente a visão

Um inglês de 64 anos confundiu o líquido dos olhos que habitualmente aplicava com uma super-cola para unhas. O erro provocou dores severas e deixou-o sem visão durante algum tempo.

O homem chegou ao hospital com fortes dores e praticamente cego do olho esquerdo, pode ler-se no trabalho científico publicado no "British Medical Journal".

A equipa de médicos que o atendeu teve de descolar as pálpebras para remover o excesso de cola do olho. Para conter os danos provocados no olho, que incluem a abrasão da córnea, foram receitadas gotas.

Os médicos consideram que o caso "funciona como mais uma prova dos problemas contínuos de lesões oculares provocados por super-colas " e alertam para a necessidade de adicionar rótulos de segurança neste tipo de frascos.

Este é apenas um dos 36 casos registados nos últimos anos em Inglaterra. Dois dias depois, tanto a dor como a visão turva diminuíram, mas o homem manteve complicações na vista, que demoraram duas semanas a desaparecer.