Dá à luz a primeira filha após ter tido dez rapazes

Um casal escocês tinha um sonho. Serem pais de uma menina. O grande objectivo concretizou-se na passada semana, mas, até lá, Alexis e Dave tiveram 10 rapazes.

Há 17 anos, Alexis Brett, que na altura tinha 22 anos, viu nascer o primeiro filho, Já na altura, a família de Aberdeen, na Escócia, sonhava ter uma família numerosa. Mas estavam longe de imaginar que teriam onze fllhos: 10 rapazes e uma menina.

A filha, Cameron, nasceu no final de agosto e junta-se a um grupo de rapazes entre os dois e os 17 anos. "Quando soube que estava novamente grávida, pensei que fosse outro rapaz. Quando me disseram que era uma menina, fiquei extremamente contente", contou Alexis, ao jornal inglês "The Mirror".

Agora, que foram pais de uma menina, a mulher assegura que não vai ter novos filhos. "Não vai haver mais. Já tinha dito isto, mas desta vez é a sério. Amo a minha família como está agora", disse. A mãe revelou que começa o dia, todos os dias, às 5.30 horas, para vestir e preparar o pequeno-almoço para as crianças seguirem para a escola.

A mãe disse ainda que todos os dias faz sete máquinas de lavar, numa casa com cinco quartos, que tem calçado constantemente espalhado por todo o lado.